Сегодня одно здание в системе дошкольного образования обходится городской казне в 270 тысяч 800 рублей в год. Депутат Виталий Климашевский сомневается - один детский сад маленький, другой большой, но все равно все получают одинаково – где логика? По словам руководителя департамента образования Елены Пинской, в основном все сады в городе имеют 10 – 14 групп.

Но есть разница в возрасте зданий, в оснащенности техническими помещениями – чердачными и подвальными. Но в среднем, хоть и не в абсолютном объеме, норматив покрывает издержки по содержанию. Если перейти на квадратный метр, как предлагает Климашевский, то это будет более затратно для городского бюджета.

Депутаты и администрация пока не пришли к компромиссу, поэтому вопрос станет темой отдельного рабочего совещания.