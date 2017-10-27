ОАО «Порт Тольятти» вышло с обращением в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки о включении в условно разрешенные виды использования зоны объектов транспорта объектов промышленного назначения третьего класса опасности. Санитарно-защитная зона составит 300 метров.

Новое предприятие может появиться в границах территории «Порта Тольятти». Проведение публичных слушаний планируется 9 ноября, они пройдут в администрации Комсомольского района по ул. Шевцова, 6, в 18.00.

Как сообщили в управлении архитектуры администрации, готовящееся изменение в Правила землепользования и застройки на контроле у Министерства экономического развития Самарской области. Ведомство поставило срок - внести поправки до конца ноября.