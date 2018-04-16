ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», дорожное покрытие дворового проезда не выдержало тяжести мусорной машины. Образовался провал, в котором мусоровоз на какое-то время застрял.
После того, как автомобиль освободили из плена с помощью автокрана, жителям окрестных домов открылась глубокая яма. Сейчас ее изучают коммунальщики. Широкая и глубокая яма угрожает безопасности горожан, и ее необходимо устранить как можно скорее.
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