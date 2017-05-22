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22 мая 2017
11:05:28

В Тольятти грузовая фура протаранила опору моста на Жигморе

Тяжеловоз при этом задел легковушку. ДТП случилось сегодня утром. Очевидцы предполагают, что водитель мог уснуть за рулем либо ему стало плохо. Есть также версия, что он слишком быстро ехал, чтобы успеть проскочить плотину ГЭС в положенные для проезда большегрузов часы (их пропускают сейчас только с 10 вечера до 7 утра) и не справился с управлением.

Подробности этой аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Они назовут официальную причину.

Фото Иван Айдашкин




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