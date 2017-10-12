Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова. Дом эконом-класса на Пугачевской, 40 до сих пор не заселен, поскольку проводятся следственные действия. По версии следствия, было совершено хищение бюджетных денег, выделенных на его строительство.

Кроме того, незаселенный дом не охранялся, и вандалы успели нанести существенный ущерб. Теперь требуется несколько миллионов рублей на восстановление. Городская власть намерена как можно быстрее навести порядок в доме, чтобы заселить его.

По словам Банновой, все квартиры уже распределены. Жить в нем будут работники бюджетной сферы: педагоги, тренеры, артисты, средний технический персонал и так далее. Сформированный пул будущих новоселов сейчас находится в департаменте управления муниципальным имуществом.

"Технические вопросы уже в стадии завершения. По распоряжению главы города, в ближайшее время, буквально на этой неделе, специалисты отрасли городского хозяйства еще раз вместе с ДУМИ обойдут эти квартиры, и процесс будет запущен", – заявила Юлия Ефимовна.