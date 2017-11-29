Всероссийский турнир по олимпийскому карате пройдет 16-17 декабря в УСК «Олимп». Это крупнейшее соревнование, включенное в официальные календарные планы России и Самарской области. Ожидается, что в нем примут участие более 1000 человек из 30-ти регионов России и стран СНГ.
Примечательно, что в абсолютной весовой категории у мужчин и женщин призеры будут награждаться денежными призами.
Безусловный интерес вызовут два сопутствующих турниру события: учебно-тренировочный семинар призера чемпионата мира и Европы по каратэ, многократного победителя и призера премьер лиг Станислава Горуны (Украина) и тренерско-судейский семинар под руководством рефери международной категории Алексея Сорокина.
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