слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
20 апреля 2018
12:37:03

В Тольятти готовятся к помывке остановочных павильонов

Руководитель Центра организации дорожного движения Денис Ященко напомнил, что отдельно стоящих остановок в городе больше 500. Но в рамках муниципального контракта будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.

Своими силами коллектив Центра готов освежить еще 68 остановок, которые расположены по маршрутам следования швейцарской футбольной команды. К 9 Мая эти павильоны должны приобрести достойный вид. К отмыванию стоек светофоров приступят со следующего понедельника, эту работу планируется завершить до 30 апреля.

Кстати, в свое время городская администрация принимала решение о закупке помывочных машин «Дорожный мастер». С ними приводить в порядок городские конструкции получается более эффективно. В прошлом году техника прошла вполне успешно отработала в тестовом режиме. Как сообщил Ященко, поставщик лишь в минувший понедельник предоставил коммерческое предложение и обоснование цены. Аукцион по закупке помывочных машин собираются провести 3 мая.

При этом поставщик, который хочет побороться за победу, намерен взять два месяца на изготовление машин. Однако власти с такой постановкой вопроса не согласны. Техника нужна гораздо раньше, не позже 1 июня, чтобы она могла работать во время Чемпионата мира по футболу. Кроме того, у компании попросили вновь предоставить в эксплуатацию Центру организации дорожного движения тот образец, который тестировался в 2017 году. Пока ответа не поступило.




Последние новости Тольятти

20 апреля
13:56
В Тольятти проведут ревизию рекламных конструкций

Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке

20 апреля
13:53
Тольяттинцам сейчас лучше воздержаться от поездок на полуостров Копылово

Он находится под угрозой подтопления

20 апреля
13:41
В Тольятти автоледи на иномарке сбила пешехода

Пострадала пожилая женщина

20 апреля
12:45
В Самарской области прошли соревнования снайперов «Золотой филин»

Это был отборочный этап турнира снайперских пар

20 апреля
12:27
Тольяттинская «Библионочь-2018» будет магической

Она наступит сегодня.

20 апреля
11:25
В эти выходные в Тольятти стартуют посадки саженцев в лесном массиве

Первая акция завтра в 10.00  на территории «Леса памяти»

20 апреля
10:57
В России увеличат сразу нескольких госпошлин

За регистрацию транспортных средств придется платить не 800 рублей, а полторы тысячи


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+