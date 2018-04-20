Руководитель Центра организации дорожного движения Денис Ященко напомнил, что отдельно стоящих остановок в городе больше 500. Но в рамках муниципального контракта будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.

Своими силами коллектив Центра готов освежить еще 68 остановок, которые расположены по маршрутам следования швейцарской футбольной команды. К 9 Мая эти павильоны должны приобрести достойный вид. К отмыванию стоек светофоров приступят со следующего понедельника, эту работу планируется завершить до 30 апреля.

Кстати, в свое время городская администрация принимала решение о закупке помывочных машин «Дорожный мастер». С ними приводить в порядок городские конструкции получается более эффективно. В прошлом году техника прошла вполне успешно отработала в тестовом режиме. Как сообщил Ященко, поставщик лишь в минувший понедельник предоставил коммерческое предложение и обоснование цены. Аукцион по закупке помывочных машин собираются провести 3 мая.

При этом поставщик, который хочет побороться за победу, намерен взять два месяца на изготовление машин. Однако власти с такой постановкой вопроса не согласны. Техника нужна гораздо раньше, не позже 1 июня, чтобы она могла работать во время Чемпионата мира по футболу. Кроме того, у компании попросили вновь предоставить в эксплуатацию Центру организации дорожного движения тот образец, который тестировался в 2017 году. Пока ответа не поступило.