Фестиваль проводится Православной классической гимназией ежегодно на протяжении многих лет. Основные задачи фестиваля – это духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем приобщения к истокам русской национальной культуры, показ достижения хоров, творческое общение хоровых коллективов, обновление репертуара хоров.

В фестивале принимают участие студенческие хоровые коллективы, хоры музыкальных школ, колледжей, училищ.

В репертуаре хоров произведения классической, духовной и народной музыки.

Фестиваль проводится по номинациям:

школьные хоры

учебные хоры

приходские церковные хоры

хоровые ансамбли

авторы-исполнители, вокалисты

16 февраля - выступление фольклорных ансамблей, солистов

17 февраля – выступление академических хоров