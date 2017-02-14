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14 февраля 2017
11:47:58

В Тольятти готовят Сретенский фестиваль духовной музыки

Фестиваль проводится Православной классической гимназией ежегодно на протяжении многих лет. Основные задачи фестиваля – это духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем приобщения к истокам русской национальной культуры, показ достижения хоров, творческое общение хоровых коллективов, обновление репертуара хоров.

В     фестивале     принимают     участие   студенческие хоровые коллективы, хоры музыкальных школ, колледжей, училищ.

В репертуаре хоров  произведения классической, духовной и народной музыки.

Фестиваль проводится по номинациям:

  • школьные хоры
  • учебные хоры
  • приходские церковные хоры
  • хоровые ансамбли
  • авторы-исполнители, вокалисты

 

16 февраля  - выступление фольклорных ансамблей, солистов

17 февраля – выступление академических хоров

 




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