Фестиваль проводится Православной классической гимназией ежегодно на протяжении многих лет. Основные задачи фестиваля – это духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем приобщения к истокам русской национальной культуры, показ достижения хоров, творческое общение хоровых коллективов, обновление репертуара хоров.
В фестивале принимают участие студенческие хоровые коллективы, хоры музыкальных школ, колледжей, училищ.
В репертуаре хоров произведения классической, духовной и народной музыки.
Фестиваль проводится по номинациям:
16 февраля - выступление фольклорных ансамблей, солистов
17 февраля – выступление академических хоров
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