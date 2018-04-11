слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
11 апреля 2018
12:13:11

В Тольятти готовят ограничения для проезда транспорта по некоторым городским дорогам

Два спортивных события скорректируют на время движение не только личных машин, но также  пассажирских маршрутов. Так, 22 апреля состоится  «VIII-ой открытый легкоатлетический марафон, посвященный 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля».

Забег пройдет по улицам Автозаводского района: четная сторона улицы Юбилейной, на участке от Приморского бульвара до Ленинского проспекта; Ленинский проспект, на участке от улицы Юбилейной до Московского проспекта и парк Победы Автозаводского;

9 мая пройдет «Общегородская 58-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне». Участники пробегут по следующему маршруту:

— по ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира);

— по ул. Мира (от ул. Жилина до ул. К. Маркса);

— по ул. К. Маркса (от ул. Мира до ул. Горького);

— по б-ру Молодежный (от ул. К. Маркса до ул. Победы);

 — по ул. Чуковского (от ул. К. Маркса до ул. Жилина).

В администрации просят автомобилистов заранее искать пути объезда.




Последние новости Тольятти

11 апреля
14:13
В Тольятти нашли водителя, который скрылся, совершив наезд на женщину

ДТП произошло накануне на улице Свердлова

11 апреля
12:53
В параде Победы на Красной площади впервые примут участие роботы

В подмосковное Алабино для репетиции уже доставлены комплексы «Уран».

11 апреля
12:42
В подтопленной Тимофеевке под Тольятти работают спасатели

Накануне здесь побывал глава регионального МЧС Олег Бойко

11 апреля
12:32
Ростех и Renault завершают рекапитализацию АВТОВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей

В результате сделки российский автопроизводитель получит активы, очищенные от долгов, на указанную сумму.

11 апреля
11:48
Усилия администрации Тольятти, направленные на снижение муниципального долга, приносят плоды

Подведены итоги состояния городского бюджета за первый квартал.

11 апреля
11:41
В ближайший вторник в Тольятти пустят дополнительный общественный транспорт

Родительский день или Радоница по православному календарю 17 апреля

11 апреля
10:59
Глава регионального МЧС предложил закрыть 11 торговых центров в Тольятти

И еще 9 по всей Самарской области


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+