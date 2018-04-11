Два спортивных события скорректируют на время движение не только личных машин, но также пассажирских маршрутов. Так, 22 апреля состоится «VIII-ой открытый легкоатлетический марафон, посвященный 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля».

Забег пройдет по улицам Автозаводского района: четная сторона улицы Юбилейной, на участке от Приморского бульвара до Ленинского проспекта; Ленинский проспект, на участке от улицы Юбилейной до Московского проспекта и парк Победы Автозаводского;

9 мая пройдет «Общегородская 58-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне». Участники пробегут по следующему маршруту:

— по ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира);

— по ул. Мира (от ул. Жилина до ул. К. Маркса);

— по ул. К. Маркса (от ул. Мира до ул. Горького);

— по б-ру Молодежный (от ул. К. Маркса до ул. Победы);

— по ул. Чуковского (от ул. К. Маркса до ул. Жилина).

В администрации просят автомобилистов заранее искать пути объезда.