Автоконцерн Nissan, которому принадлежит бренд, начнет сборку летом нынешнего года на мощностях АВТОВАЗа. В рамках обновления седан Datsun он-ДО и хэтчбек Datsun ми-ДО получат круиз-контроль и новую подсветку. Старт производства обновленных Datsun с механической коробкой передач намечен на июнь, а с «АКПП — на июль.

Вместе с тем в ежеквартальном отчете АВТОВАЗа сообщается, что на предприятии продолжаются работы по внедрению на автомобили Datsun системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а также работы по обновлению состава комплектаций. Из документа также следует, что такие автомобили Datsun планируют начать выпускать уже в текущем мае этого года.