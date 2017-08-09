Он появится на участке Молодежного бульвара от ул. Карла Маркса до ул. Ленина, сейчас здесь полным ходом идет подготовка к торжественной церемонии, которая состоится 12 августа. Городские коммунальные службы занимаются покосом и уборкой травы, демонтируют поврежденные и устанавливают новые урны для мусора, красят скамейки. В планах также устранение дефектов асфальтового покрытия.

«Тольяттинский Арбат» будет работать каждые выходные с 15.00 до 20.00. Это будет творческое пространство под открытым небом для художников, поэтов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Жителям и гостям города представится возможность посетить занятия по йоге, принять участие в соревнованиях, разнообразных мастер-классах, собственноручно изготовить авторское мыло, куклы, оригами, написать свое имя на японском языке.

Открытие «Тольяттинского Арбата» запланировано на 15.00 12 августа 2017 года. В тот же день в основании памятного знака на Молодежном бульваре будет заложена капсула времени с посланием от современной молодежи, которую нужно будет вскрыть через 50 лет.