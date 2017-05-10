слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 мая 2017
10:17:50

В Тольятти готовят 8 ежегодный международный фестиваль «Animation Zone»

Мероприятие пройдет 13 мая и 14 мая в ледовом дворце «Лада – Арена».

Как заявили в областном кабмине, «Animation Zone» - это праздник для творческой и увлечённой молодёжи Поволжья. На фестивале можно будет увидеть выступления талантливых танцевальных коллективов, молодых вокальных исполнителей, масштабные костюмированные дефиле, набирающего обороты в России, творческого направления – «косплей», а также театральные постановки.

На выставке посетителям будут представлены интерактивные площадки, в числе которых настольные и видео игры, спортивные зоны (батутный клуб и акробаланс), более 20-ти творческих мастер-классов от профессионалов (по изготовлению костюмов и бутафории, рисованию, росписи, и созданию поделок, связанных с восточной культурой), художественные площадки и выставки конкурсных рисунков и фотографий, зона азиатской культуры.

Кроме этого, на фестиваль приглашены известные видеоблогеры, косплееры и артисты, и каждый гость сможет побывать с ними на творческой встрече.

В кабмине добавили, что размеры мероприятия с каждым годом растут – к нам приезжают из 26 городов России и ближнего зарубежья, площадь места проведения увеличилась до 24-х тысяч квадратных метров, а призовой фонд составляет более 300 тысяч рублей!




Последние новости Тольятти

10 мая
16:50
Штормовое предупреждение действует в Тольятти и пригороде

Об этом сообщает администрация

10 мая
15:09
Тольяттинские "дельцы" заработали на поддельных моторных маслах 1,5 млн

В Тольятти ликвидировано крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых марок...

10 мая
15:06
Тольяттинские семьи с одним ребенком могут наказать за малодетность

В России предлагают ввести новый налог...

10 мая
14:20
«Большой котел народных традиций» пройдет в Тольятти

Фестиваль национальных культур Тольяттинский краеведческий музей...

10 мая
14:17
На Комсомольской в Тольятти сбит юный велосипедист

8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Kia Sportage», когда пересекал проезжую часть, не слезая при этом с байка...

10 мая
14:10
Холодный циклон накрыл Россию

Похолодания не избежать и Самарской области....

10 мая
13:48
Выезд на "встречку" на М5 в Самарской области: трое погибших, пятеро пострадавших и груда искореженного металла

В полиции сообщили подробности трагического ДТП...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+