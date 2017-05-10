Мероприятие пройдет 13 мая и 14 мая в ледовом дворце «Лада – Арена».

Как заявили в областном кабмине, «Animation Zone» - это праздник для творческой и увлечённой молодёжи Поволжья. На фестивале можно будет увидеть выступления талантливых танцевальных коллективов, молодых вокальных исполнителей, масштабные костюмированные дефиле, набирающего обороты в России, творческого направления – «косплей», а также театральные постановки.

На выставке посетителям будут представлены интерактивные площадки, в числе которых настольные и видео игры, спортивные зоны (батутный клуб и акробаланс), более 20-ти творческих мастер-классов от профессионалов (по изготовлению костюмов и бутафории, рисованию, росписи, и созданию поделок, связанных с восточной культурой), художественные площадки и выставки конкурсных рисунков и фотографий, зона азиатской культуры.

Кроме этого, на фестиваль приглашены известные видеоблогеры, косплееры и артисты, и каждый гость сможет побывать с ними на творческой встрече.

В кабмине добавили, что размеры мероприятия с каждым годом растут – к нам приезжают из 26 городов России и ближнего зарубежья, площадь места проведения увеличилась до 24-х тысяч квадратных метров, а призовой фонд составляет более 300 тысяч рублей!