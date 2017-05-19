В культурно-досуговом центре "Буревестник" сообщили, что первый сеанс летнего кинотеатра намечен на 8 июня. Показы при хорошей погоде будут идти каждую неделю, по четвергам. И все это по-прежнему бесплатно.

Фильмы можно смотреть, сидя на стульях, или же на принесённых с собой ковриках и пледах. Как и в прежние годы, действуют 3 ограничения: нет алкоголю, нет табаку, запрещено мешать другим смотреть фильм.

За лето кинотеатр под открытым небом планирует показать 13 картин. Какие — будет становиться известно после подведения итогов зрительского голосования, добавляет издание "День города ".