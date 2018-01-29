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29 января 2018
13:13:08

В Тольятти едва не взорвалась СТО в "новом городе"

Пожар в автомастерской, которая находится на Московском проспекте, вспыхнул в минувшие выходные. Увидевшие пламя очевидцы позвонили спасателям, но к моменту прибытия пожарных расчетов два бокса небольшой станции были полностью охвачены огнём. Тем не менее, пожарные, узнав, что внутри находятся баллоны с газом, смогли вытащить их на улицу.

Таким образом, взрыва удалось избежать, сообщает группа "Происшествия Тольятти". Площадь пожара составила 250 кв.м. Полностью выгорели два автомобиля. Люди не пострадали. Причину ЧП и ущерб сейчас устанавливают дознаватели. 

Фото: скриншот

 




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