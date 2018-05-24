В это воскресенье Автоград посетят Расул Мирзаев «Чёрный Тигр» и Олег Борисов «Домкрат».

Клуб спортивных единоборств «Победа спорт» совместно с Тольяттинской СДЮСШОР №1 организуют матчевую встречу по боксу и смешанным единоборствам, где именитые спортсмены будут почетными гостями.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, встреча состоится 27 мая в 17.00. Адрес: Комсомольское шоссе, 39. Вход бесплатный.

Фото: управление физкультуры и спорта администрации