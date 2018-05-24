В это воскресенье Автоград посетят Расул Мирзаев «Чёрный Тигр» и Олег Борисов «Домкрат».
Клуб спортивных единоборств «Победа спорт» совместно с Тольяттинской СДЮСШОР №1 организуют матчевую встречу по боксу и смешанным единоборствам, где именитые спортсмены будут почетными гостями.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, встреча состоится 27 мая в 17.00. Адрес: Комсомольское шоссе, 39. Вход бесплатный.
Фото: управление физкультуры и спорта администрации
ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем
Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1
Методические рекомендации к 1 июня будут направлены во все регионы
На месте обнаружено тело погибшего человека
Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов
Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей появится и электронный формат одобрения типа транспортного средства
На стадионе «Самара Арена» прошли учения самарских медиков