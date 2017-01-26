И бессменный руководитель коллектива Владимир Спиваков. Концерт Государственного камерного оркестра представляет тольяттинская филармония, но состоится он на сцене Дворца культуры, искусства и творчества.

С жителями Тольятти "Виртуозы" встретятся 1 февраля в рамках тура по Поволжью.

Государственный камерный оркестр, два года назад отметивший свое 35-летие, продолжает напряженную, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование - "Виртуозы Москвы".

Легендарный музыкант, скрипач и дирижер, народный артист СССР, лауреат Государственных премий России и СССР Владимир Спиваков связан с нашим городом многолетним творческим сотрудничеством и является Почетным гражданином Тольятти.

Программа концерта обещает слушателям настоящие музыкально-эстетические откровения. Прозвучат ярчайшие произведения Й. Гайдна, Э. Грига, Дж. Пуччини, Л. Делиба, А. Пьяццоллы, А. Шнитке - истинные шедевры от классики до современности.

Спешите, билетов осталось немного.