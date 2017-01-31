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31 января 2017
14:27:16

В Тольятти едут кикбоксеры со всего Поволжья

В ближайшие выходные в спортивном комплексе «Акробат» будет проходить Открытый Кубок главы Ставропольский района. Торжественное открытие соревнований состоится 3 февраля в 15.00.

Турнир по кикбоксингу в разделах К-1 и фулл-контакт, имеющий статус межрегионального и одновременно чемпионата и первенства Приволжского федерального округа, проводится с целью популяризации этого вида спорта среди детей и молодежи.  

В прошлом году в нем соревновались 300 единоборцев, а на этот раз предполагаемое количество участников — около 450 человек. Заявки в оргкомитет прислали спортсмены из Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Кирова, Ульяновска, Балаково, республик Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Чувашия. Нашу область представят бойцы из Тольятти, Самары, Чапаевска, Жигулевска, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Сызрани и Ставропольского района.

Но и качественный состав участников наверняка впечатлит взыскательных поклонников спортивных единоборств. Ожидается, что в Тольятти приедут победители чемпионатов и первенств России, члены взрослой и юниорской сборных страны. Поединки будут идти одновременно на двух рингах, установленных на арене СК «Акробат». Победители соревнований определятся 5 февраля, когда пройдут финальные бои.

ПРОГРАММА открытия турнира

14.30.  Встреча почетных гостей. Подготовка к открытию турнира.

15.00 Торжественная церемония открытия.

15.05.   Спортивный марш. Выход спортсменов и судейской коллегии.

15.20. Приветственное слово гостей на церемонии открытия Открытого Кубка Главы муниципального района Ставропольский – чемпионата и первенства ПФО по кикбоксингу в разделах К-1 и фулл-контакт.

15.35    Представление судейской коллегии. Объявление открытия турнира.

15.40    Начало боев.

15.45    Кофе-брейк для гостей.

 

АСМ «СПОРТИКО»




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