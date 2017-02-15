21 февраля с 17:00 в рамках проекта «Under the Curtain» в арт-пространстве БИТ.COM состоится встреча с американской делегацией, которая одновременно представляет университет Trinity College, штат Коннектикут, и одну из самых авторитетных хип-хоп организаций в мире Temple of Hip Hop.



Состоится серия открытых лекций и мастер классов, музыкальный джем, танцевальные битвы, выступления артистов.



К участию во встрече приглашаются не только специалисты: журналисты, ученые, общественные деятели,танцоры, хип хоп артисты, – но и все те, кто хотел бы расширить свои знания о современной культуре. Язык встречи: Русский/English(с переводом).

Один из участников американской делегации – поэт, рэпер, общественный деятель Khaiim Kelly, также известный под псевдонимами Self-Suffice и RapOet. На его счету организация более сотни семинаров под названием RapOetry в различных культурных центрах и библиотеках, а также в таких университетах, как Yale University, Wesleyan University и Trinity College.



Его программа 21 февраля начнется с 20:30. Вход свободный!

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