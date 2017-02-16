Как сообщили в мэрии, Автоград намерена посетить делегация французской компании 2MI Group. Визит состоится с 27 февраля по 3 марта. Гости намерены встретиться с руководством города,а также с представителями "АВТОВАЗа и Особой экономической зоны "Тольятти".

Цель этой поездки -познакомиться с инвестиционными площадками города и обсудить вопросы возможного сотрудничества. Компании 2MI Group специализируется на разработке и производстве инструментов и прототипов для аэрокосмической и автомобильной промышленности.