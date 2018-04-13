В течение нескольких дней в городе будет находиться ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. По благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия он станет центральным событием выставки «Свет веры православной», которая открывается во вторник. Матрона Московская – православная святая, имевшая от рождения дар чудотворения.

Люди приезжают к ней за помощью со своими болезнями, тревогами, скорбями. Поток паломников, чтобы приложиться к ее святым мощам, не иссякает и сегодня. На протяжении всех дней работы православной выставки перед святыней будут совершаться молебны.

Фото: pravoslavie-tlt.ru

С 17 по 22 апреля межрегиональная выставка соберёт в УСК «Олимп» представителей храмов и монастырей со всей России, которые представят свою продукцию. Вы сможете приобрести церковную утварь, православные иконы, литературу православных издательств, ювелирные изделия, продукцию монастырских и фермерских хозяйств, мёд и лекарственные травы, авторскую одежду и изделия из натуральных тканей.

Традиционно выставка «Свет веры православной» сопровождается обширной культурно-просветительской программой, посвященной вопросам нравственно-духовного воспитания и общечеловеческим проблемам. Каждый сможет пообщаться с батюшкой на стенде «Задай вопрос священнику».

Межрегиональная выставка «Свет веры православной» стала неотъемлемой частью духовной культуры жизни города. Ежегодно выставку посещают порядка 20 тысяч человек.

Проект «Свет веры православной» помогает находить ответы на вопросы, волнующие и молодёжь, и людей старшего возраста. Эта выставка становится центром духовного общения, творческих встреч, круглых столов, видеолекториев.

В рамках духовно-просветительской программы выставки ежедневно проходят:

• концерты - проповеди;

• творческая встреча с известным православным писателем, протоиреем Николаем Агафоновым;

• увлекательные творческие мастер-классы для детей и взрослых;

• демонстрация православных фильмов;

• интерактивное общение со священниками на актуальные темы;

• rонкурс-фестиваль школьных СМИ, организованный Православной классической гимназией.

Организаторы: Самарская епархия Русской Православной Церкви, Выставочный центр «ЭКСПО-Тольятти», Православная классическая гимназия.

Церемония официального открытия состоится 17 апреля 2018 г. в 13.00 и будет сопровождаться торжественным молебном.

Приглашаем Вас на выставку с 17 по 21 апреля с 10.00 до 19.00, 22 апреля с 10.00 до 17.00. УСК «Олимп», Приморский бульвар, 49.