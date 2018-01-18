Рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область состоится 18-19 января. В рамках визита чиновник посетит Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Эти планы Михаил Бабич намерен реализовать сегодня. Завтрашний день он проведет в Самаре, где вместе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым проведет совещание по вопросу обеспечения транспортной безопасности.