Рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область состоится 18-19 января. В рамках визита чиновник посетит Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
Эти планы Михаил Бабич намерен реализовать сегодня. Завтрашний день он проведет в Самаре, где вместе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым проведет совещание по вопросу обеспечения транспортной безопасности.
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