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18 января 2018
09:12:46

В Тольятти едет полномочный представитель президента в ПФО

Рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область состоится 18-19 января. В рамках визита  чиновник посетит Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Эти планы Михаил Бабич намерен реализовать сегодня. Завтрашний день он проведет в Самаре, где вместе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым проведет совещание по вопросу обеспечения транспортной безопасности.




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