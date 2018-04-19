Как рассказали в пресс-службе администрации, визит будет проходить с 21 по 24 апреля, его цель – расширение торгово-экономических связей и обсуждение возможностей для сотрудничества.

В день прибытия, в субботу, гостей ждет встреча с руководством города. Также представители Республики планируют посетить торговые площадки города, доступные для реализации инвестиционных проектов.