Завтра в городе пройдёт выездной приём заместителя областного минздрава Сергея Вдовенко. Горожане смогут рассказать о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, а также о работе медицинских учреждений. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований — приняты меры по устранению нарушений.

Пройдёт приём в Тольяттинской городской поликлинике №4 га ул. Матросова, 19; 2 этаж. Начнётся он в 10:00. Записаться на приём можно в администрации Тольятти — улица Карла Маркса, 42 (кабинет 106), или по телефонам 54-32-66 и 54-42-19.