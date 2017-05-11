В этом году он посетит наш город уже в четвертый раз. В воскресенье, 14 мая, на специальном экскурсионном поезде в Тольятти приедут 220 школьников и студентов из Самары, Приволжского района, поселка Безенчук, села Обшаровка. В этом году маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России.

Участники проекта посетят парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова. Здесь будет организована экскурсионная программа, краеведческая викторина и праздничное мероприятие с выступлением творческих коллективов Тольятти. На территории музея школьники посадят «Аллею Памяти», посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Участники маршрута посетят музей автомобильной техники ОАО АВТОВАЗ и совершат обзорную экскурсию по городу.

На «Краеведческом экспрессе» приедут и студенты ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум». Они посетят музей экологии и единственный в Среднем Поволжье Институт экологии Волжского бассейна.

Как отметили в администрации, в 2015 году проект получил Гран-при всероссийского конкурса «Маршрут года» и стал «Лучшим детским маршрутом» в России.