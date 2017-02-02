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02 февраля 2017
12:30:29

В Тольятти едет Ядерная Дарья

Преподаватель Британской школы дизайна, лектор Московского художественно-промышленного института проведет в ТГУ мастер-класс «Мода как бизнес». Мероприятие пройдет 7 февраля в актовом зале университета по адресу ул. Белорусская, 14, начало в 11 утра.

Ориентирован мастер-класс, в первую очередь, на студентов профильных учебных заведений, но будет интересен и  тем, кто решил связать свою профессию с модой, превратить хобби в успешный бизнес. Вход свободный, но при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Дарья Ядерная – один из крупнейших российских экспертов в сфере fashion-бизнеса, практик, занимавшийся продвижением модных марок на рынках России и стран СНГ, автор многочисленных аналитических статей по проблематике развития индустрии моды в российских и зарубежных СМИ. 

Создатель монографии Luxury in the BRICS о развитии люкс-сегмента в России, лектор Британской Высшей Школы дизайна по направлениям «Маркетинг в индустрии моды», «Управление проектами в индустрии моды», «Предпринимательство в индустрии моды» в рамках мастер-класса расскажет об особенностях продвижения fashion-брендов, мероприятиях, в которых дизайнерам обязательно стоит принимать участие, развитии собственного бренда с нуля и при минимальном бюджете.

Фото: ТГУ




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