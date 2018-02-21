Снегопады на большей части европейской территории России на время прекратятся, а вот морозы усилятся. С выходных активный циклон засыпал Русскую равнину снегом. Интенсивные, но кратковременные снежные заряды отмечались в Самарской, Ленинградской и Тамбовской областях.

Сегодня западные районы России уже окажутся под влиянием скандинавского антициклона, а значит снег там маловероятен. В то же время циклон станет медленно отступать на восток. А холодное ультраполярное вторжение уже началось. Тольяттинцы почувствуют его уже завтра, а в выходные столбики термометров могут показать -20.