Об этом сообщает пресс-служба «Авито» - сайта продаж товаров и услуг. В I квартале этого года самыми востребованными стали компании в сфере услуг — на них пришлась почти половина запросов, а именно 48%. На втором месте остаются торговые предприятия (19%), на третьем — общепит (12%).
Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 2 млн 753 тысячи рублей. Это на 1% больше, чем за предыдущий квартал, и на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ
Об этом сообщает региональная полиция
Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года
Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова
Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города
В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам
Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура