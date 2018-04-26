Об этом сообщает пресс-служба «Авито» - сайта продаж товаров и услуг. В I квартале этого года самыми востребованными стали компании в сфере услуг — на них пришлась почти половина запросов, а именно 48%. На втором месте остаются торговые предприятия (19%), на третьем — общепит (12%).

Средняя стоимость готового бизнеса в городе за первые три месяца составила 2 млн 753 тысячи рублей. Это на 1% больше, чем за предыдущий квартал, и на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.