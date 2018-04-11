Об этом сообщают следственные органы. Подозреваемый получил от 4 студентов 12 тысяч рублей. Согласно договоренности эти деньги были платой за хорошие отметки, причем сдавать экзамен молодым людям не пришлось бы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.