Об этом сообщают следственные органы. Подозреваемый получил от 4 студентов 12 тысяч рублей. Согласно договоренности эти деньги были платой за хорошие отметки, причем сдавать экзамен молодым людям не пришлось бы.
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