Об этом говорят прогнозы синоптиков. Так, в региональном Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни на погоду нашего региона будет оказывать влияние обширный антициклон, своим центром смещающийся из районов Белоруссии на север Казахстана. Слабые осадки могут пройти лишь сегодня, но их вероятность не так уж и велика.

Ночью и утром возможно образование туманов. Температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательных значений в ночные часы до слабо положительных в дневные. Атмосферное давление останется повышенным. Геомагнитная обстановка до субботы будет нестабильной.