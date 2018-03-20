Как рассказали в полиции, директор компании, осуществляющей строительство и продажу жилья, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. Сделку злоумышленник не зарегистрировал и обязательства по заключенным договорам не выполнил.

В дальнейшем документы на владение подземной парковкой он переоформил на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.