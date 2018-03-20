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20 марта 2018
12:38:50

В Тольятти директор фирмы «намудрил» с парковкой и попал под статью

Как рассказали в полиции, директор компании, осуществляющей строительство и продажу жилья, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. Сделку  злоумышленник не зарегистрировал и обязательства по заключенным договорам не выполнил.

В дальнейшем документы на владение подземной парковкой он переоформил на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.




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