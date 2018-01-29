С 4 до 2 этажа все получалось хорошо, а потом 13-летняя школьница упала и повредила ногу. Очевидцы вызвали скорую, которая увезла ее в больницу. ЧП произошло в пятницу вечером в доме на Приморском бульваре. Полиция начала проверку.

В пресс-службе облглавка выяснили, что ученица 7 класса одной из тольяттинских школ воспитывается в неполной семье и состоит на профилактическом учете в полиции. В настоящее время потерпевшей назначено амбулаторное лечение.