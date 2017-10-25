ДТП произошло накануне днем в районе дома №30 по улице Революционной. Семилетняя школьница переходила проезжую часть в жилой зоне Она получила травмы, с которыми ей назначили амбулаторное лечение.

ГИБДД Тольятти напоминает водителям, находящимся в жилой зоне, что любой момент из-за угла дома, из подъезда или стоящего автомобиля на проезжую часть могут выбежать дети. Ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться.

А для этого нужно соблюдать скоростной режим, установленный для городских дворов.