Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной. Как рассказали в ГИБДД, 47-летний водитель автобуса «Фиат Дукато» пошел на обгон, не убедившись в том, что встречная полоса свободна.
В результате произошло столкновение с автомобилем «Митцубиси Паджеро», и травмы различной степени тяжести получили три пассажира «Фиата». В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.
Фото: ГИБДД Тольятти
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