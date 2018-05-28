Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной. Как рассказали в ГИБДД, 47-летний водитель автобуса «Фиат Дукато» пошел на обгон, не убедившись в том, что встречная полоса свободна.

В результате произошло столкновение с автомобилем «Митцубиси Паджеро», и травмы различной степени тяжести получили три пассажира «Фиата». В обстоятельствах этой аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.

Фото: ГИБДД Тольятти