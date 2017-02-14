Из собранных правоохранителями материалов следует, что в августе прошлого года сотрудник одного из подразделений полиции получил от женщины 100 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать ее сына к уголовной ответственности. Тому инкриминировалась ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Теперь уголовное дело возбуждено уже в отношении самого оперуполномоченного.

Начальник областного ГУ МВД Сергей Солодовников назначил служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в главке.