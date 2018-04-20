слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
20 апреля 2018
09:42:18

В Тольятти будут судить серийного автоугонщика

В конце 2016 года он похитил автомобиль «LADA GRANTA» стоимостью около 250 тысяч рублей. Преступника удалось вычислить – им оказался 49-летний мужчина. За злоумышленником установили круглосуточное наблюдение, в ходе которого полицейские пришли к выводу, что он присмотрел очередную «жертву».

Задержали подозреваемого на месте преступления, за рулем чужой автомашины в момент угона. В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к краже еще трех иномарок общей стоимостью около 4,5 миллионов рублей. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в подделке идентификационного номера похищенной "Гранты", которую он продал.

Сейчас расследование уголовных дел в отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти, завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.




Последние новости Тольятти

20 апреля
13:56
В Тольятти проведут ревизию рекламных конструкций

Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке

20 апреля
13:53
Тольяттинцам сейчас лучше воздержаться от поездок на полуостров Копылово

Он находится под угрозой подтопления

20 апреля
13:41
В Тольятти автоледи на иномарке сбила пешехода

Пострадала пожилая женщина

20 апреля
12:45
В Самарской области прошли соревнования снайперов «Золотой филин»

Это был отборочный этап турнира снайперских пар

20 апреля
12:37
В Тольятти готовятся к помывке остановочных павильонов

Из 500 будет отмыто только 133 - на столько хватило денег.

20 апреля
12:27
Тольяттинская «Библионочь-2018» будет магической

Она наступит сегодня.

20 апреля
11:25
В эти выходные в Тольятти стартуют посадки саженцев в лесном массиве

Первая акция завтра в 10.00  на территории «Леса памяти»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+