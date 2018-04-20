В конце 2016 года он похитил автомобиль «LADA GRANTA» стоимостью около 250 тысяч рублей. Преступника удалось вычислить – им оказался 49-летний мужчина. За злоумышленником установили круглосуточное наблюдение, в ходе которого полицейские пришли к выводу, что он присмотрел очередную «жертву».
Задержали подозреваемого на месте преступления, за рулем чужой автомашины в момент угона. В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к краже еще трех иномарок общей стоимостью около 4,5 миллионов рублей. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в подделке идентификационного номера похищенной "Гранты", которую он продал.
Сейчас расследование уголовных дел в отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти, завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.
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