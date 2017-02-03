Прокуратура губернии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего Евгения Седыкина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка и изготовление документов), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч. 30 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, владелец 0.00019% акций ОАО «Тольяттиазот» разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом одного из крупнейших производителей аммиака в России.

Он лично, а также через привлеченных подконтрольных и введенных в заблуждение лиц, намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им нелигитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.

Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В декабре 2015 года обвиняемы инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот» с рассмотрением вопроса о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее приятому законным высшим органом управления общества.

Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.