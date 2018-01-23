Как рассказали в прокуратуре, в уголовном деле 4 доказанных эпизода. Установлено, что с 3 по 14 марта прошлого года гражданин снимал с автомашин государственные регистрационные знаки, а на стекле оставлял записки, в которых сообщал сумму вознаграждения, которая нужна ему за возврат, и номер мобильного телефона.
Вину в совершении преступлений подсудимый признал, изъявив желание применить особый порядок судебного разбирательства. Минимальное наказание, которое грозит преступнику - 200 тысяч рублей штрафа, максимум - год лишения свободы.
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