Речь идет о компании «Крумб-Сервис». Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, директор общества с сентября 2016 по июль 2017 года не платил 76 своим работникам заработанные ими деньги. Общая сумма задолженности превысила 5 млн рублей.
В ходе расследования задолженность была частично погашена - на сумму 1 млн 600 тысяч. Материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.
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