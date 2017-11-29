Речь идет о компании «Крумб-Сервис». Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, директор общества с сентября 2016 по июль 2017 года не платил 76 своим работникам заработанные ими деньги. Общая сумма задолженности превысила 5 млн рублей.

В ходе расследования задолженность была частично погашена - на сумму 1 млн 600 тысяч. Материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.