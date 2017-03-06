В отношении 43-летней автомобилистки возбуждено уголовное дело. Наезд на пешехода она совершила на улице Комсомольской – слишком быстро ехала и не заметила человека на пешеходном переходе. Пострадавшую 83-летнюю женщину увезли в больницу, где она вскоре скончалась.

Тольяттинке предстоит нести ответственность по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".