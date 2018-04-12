Студенческая команда ТГУ Togliatti Solar Team (TST) совместно с резидентом технопарка «Жигулёвская долина» – Исследовательским центром робототехники (ИЦР) «Аирлаб Рус» – примут участие в международном проекте «Умный город». Результатом сотрудничества должно стать создание специальных дронов, которые смогут выявлять базовые параметры загрязнений водоёмов.

«Умный город» («Smart Cities») – система управления внутренними процессами города, основанная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации производственных процессов.

По словам разработчиков компании «Аирлаб Рус», за счет использования специальных датчиков, объединенных в сенсорную сеть, информация о ситуации в городе будет собираться и публиковаться в открытых источниках. Это позволит не только органам власти, но и любому человеку иметь актуальное представление об экологической, транспортной, водной ситуациях в городе.

Исполнительный директор АНО ИЦР «Аирлаб Рус» Иван Петров отмечает:

–Решив разрабатывать собственный дрон, в первую очередь, мы ориентировались на TST. Они одни из немногих в городе и области, кто обладает компетенциями и практикой в создании маломерных судов на солнечной энергии. В рамках первого совместного проекта мы с командой планируем создать датчик – элемент сенсорной сети, измеряющий параметры водных объектов и отслеживающий различного рода загрязнения. Эти датчики нужно перемещать по воде вдоль точек сбора информации. Для этого необходим водный дрон – небольшое судно на солнечной энергии, которое будет ходить по заранее заданным координатам и обеспечивать сбор данных о загрязнении водоёма.

Для команды Togliatti Solar Team внутривузовского проекта Solar Regatta участие в международном проекте «Умный город» является значимым событием. Консультант TST Павел Крюков уверен, что «для «солнечной» команды «взаимодействие с компанией уровня «Аирлаб Рус» – это интересное и выгодное сотрудничество. Важно, что в этом проекте мы сможем применить свои опыт и навыки».

Директор института машиностроения Александр Бобровский, в свою очередь, напомнил, что Solar Regatta входит в один из трёх стратегических проектов опорного ТГУ – Высшая инженерная школа как кластер студенческих проектных площадок.

– Тот факт, что проект Solar Regatta получил коммерциализацию, является очень важным моментом. Приятно, что сработала наша репутация. В городе и регионе известно о наших возможностях, обязательности и исполнительности. Компании готовы с нами сотрудничать, делать заказы, доверяя нам совместные проекты, – рассказал Александр Викторович.

Фото: ТГУ