В ближайшие 3 дня погоду на Средней Волге обеспечит антициклон, смещающийся из районов Прибалтики в Казахстан.
Более того, его центр окажется практически над Самарой, благодаря чему жителей региона ждёт погода «миллион на миллион» - на небе почти ни облака, яркое солнце и отличная видимость при комфортном температурном фоне
. В конце рабочей недели Поволжье окажется в зоне фронтальных разделов атлантического циклона. В отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди.
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