В ближайшие 3 дня погоду на Средней Волге обеспечит антициклон, смещающийся из районов Прибалтики в Казахстан.

Более того, его центр окажется практически над Самарой, благодаря чему жителей региона ждёт погода «миллион на миллион» - на небе почти ни облака, яркое солнце и отличная видимость при комфортном температурном фоне

. В конце рабочей недели Поволжье окажется в зоне фронтальных разделов атлантического циклона. В отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди.