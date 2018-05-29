ДТП произошло сегодня утром в восьмом квартале. На улице Спортивной напротив ТЦ «Малина» столкнулись вазовские «десятка» и «Гранта». Последняя от удара выехала на разделительную полосу, врезалась в световую опору и опрокинулась.

Как сообщает группа «Спасение», за рулем машины находилась женщина, ее увезли в больницу. В обстоятельствах этого происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: Патруль Тольятти