ДТП произошло накануне на улице 70 лет Октября. Сидевшая за рулем автомобиля «Hyundai» тольяттинка совершила наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пенсионерка получила травмы и попала на больничную койку. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автолюбительница находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.