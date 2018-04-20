ДТП произошло накануне на улице 70 лет Октября. Сидевшая за рулем автомобиля «Hyundai» тольяттинка совершила наезд на 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате пенсионерка получила травмы и попала на больничную койку. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автолюбительница находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
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