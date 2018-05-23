Это случилось в жилой зоне на улице Матросова. Как рассказали в ГИБДД, 37-летняя тольяттинка на автомобиле «Volkswagen» совершила наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть без сопровождения взрослых.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства была в трезвом состоянии.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации
Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО