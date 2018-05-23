Это случилось в жилой зоне на улице Матросова. Как рассказали в ГИБДД, 37-летняя тольяттинка на автомобиле «Volkswagen» совершила наезд на школьницу, которая пересекала проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства была в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.