Празднование Масленицы в Тольятти, судя по анонсам, будет отмечаться шире, чем день города. Стало известно еще одно место, куда можно отправиться в воскресенье, 26 февраля. Гостиничный комплекс «Парк Отель» приглашает на масленичные гуляния на берегу Волги.
С 12 часов на фоне Жигулёвских гор Русская красавица начнет свой сказ о «Масленой неделе». На площадке кафе-гриль «Удачное место» пройдет концертная программа с участием дуэта «Субботея» и танцевального коллектива «Забава».
Народные игры придутся по вкусу гостям всех возрастов. Гурманов ждет дегустация швейцарских блюд и сыров, а также их розничная продажа.
Проводы зимы на площадке ГК «Парк Отель» оставят яркие впечатления и запомнятся вкусными блинами, горячительными напитками и угощениями, а также традиционным сжиганием чучела.
Впрочем, тольяттинцам есть из чего выбрать. Как ранее сообщала мэрия, общегородские площадки будут организованы во всех районах.
Жители "нового города" смогут отметить праздник сразу в двух местах - у Дворца спорта "Волгарь" и в Фани-парке. На двух площадках пройдут гуляния и в Комсомольском районе – вас ждут в Парке культуры и отдыха и у ДК «Тольяттиазот». В Центральном районе мероприятия намечаются на Центральной площади.
Кроме того, заявлены особые праздничные программы в парковом комплексе им. К.Г.Сахарова, на набережной 6 квартала "нового города", в микрорайонах Поволжский, Шлюзовой и в Федоровке. Анонсированы народные забавы, выступления музыкальных коллективов, сожжение чучела масленицы и вкуснейшие блины.
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Ну и напомним, что масленичная неделя начинается 20 февраля, а завершится Прощеным воскресением 26 февраля. С 27 числа – Великий пост.
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