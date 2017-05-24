1 июня в 10:00 у театрально-культурного центра «Новая сцена» (ул. Свердлова, 11а) состоится праздник, посвященный Дню защиты детей. Приглашаются все желающие.
Для вас: музыкально-танцевальная программа "Вот оно какое, наше лето!", интерактивная аллея детских затей, игры, творческие мастерские, фотозона.
Как напомнили в горадминистрации, территория у бывшего кинотеатра "Пирамида" - это новая площадка театра "Колесо". В рамках городской программы "Пять шагов благоустройства" - проекта "Шаг 5. Подбери брошенное" планируется реконструкция старого здания в театр "Новая сцена".
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