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28 марта 2018
09:51:19

В Тольятти алиментщица «взялась за ум» только под угрозой лишения свободы

 Мать троих детей, чья младшая дочь находилась на попечении старшей сестры, была обязана выплачивать на содержание ребенка четверть своего заработка. Однако гражданка вела аморальный образ жизни и обязательства свои не исполняла.

В итоге ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей. Судебные приставы завели дело, а суд  назначил наказание в виде обязательных работ, но эти меры не помогли женщине изменить свое отношение к дочери.

Тогда в отношении алиментщицы возбудили уголовное дело, по которому должницу могли отправить в тюрьму на срок до года. И только тогда женщина одумалась:  перестала злоупотреблять алкогольными напитками, устроилась на работу и полностью погасила долги по алиментам.




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