Мать троих детей, чья младшая дочь находилась на попечении старшей сестры, была обязана выплачивать на содержание ребенка четверть своего заработка. Однако гражданка вела аморальный образ жизни и обязательства свои не исполняла.

В итоге ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей. Судебные приставы завели дело, а суд назначил наказание в виде обязательных работ, но эти меры не помогли женщине изменить свое отношение к дочери.

Тогда в отношении алиментщицы возбудили уголовное дело, по которому должницу могли отправить в тюрьму на срок до года. И только тогда женщина одумалась: перестала злоупотреблять алкогольными напитками, устроилась на работу и полностью погасила долги по алиментам.