Как напомнили в администрации, работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Подрядчиков еженедельно проверяют. Каждый четверг комиссия в составе специалистов департамента дорожного хозяйства и членов районных общественных советов объезжает ремонтируемые участки, чтобы оценить качество выполняемых подрядчиком работ.
Накануне эксперты осмотрели три дороги. На ул. Ленина в настоящее время на 30% выполнен демонтаж бортового камня и монтаж - на 10%, ведутся работы по поднятию люков инженерных сетей. Уложено 95% выравнивающего слоя. На бульваре Здоровья выполнено фрезерование, уложена выравнивающим слоем одна полоса. На ул. Жукова также ведутся работы по фрезерованию.
Помимо этого продолжается и ямочный ремонт. За прошедший месяц дорожные службы обновили покрытие на семи тысячах квадратных метров дорог.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
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