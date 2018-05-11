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11 мая 2018
10:23:55

В Тольятти активно продолжается ремонт дорог

Как напомнили в администрации, работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Подрядчиков еженедельно проверяют. Каждый четверг комиссия в составе специалистов департамента дорожного хозяйства и членов районных общественных советов объезжает ремонтируемые участки, чтобы оценить качество выполняемых подрядчиком работ.

Накануне эксперты осмотрели три дороги. На ул. Ленина в настоящее время на 30% выполнен демонтаж бортового камня и монтаж - на 10%, ведутся работы по поднятию люков инженерных сетей. Уложено 95% выравнивающего слоя. На бульваре Здоровья выполнено фрезерование, уложена выравнивающим слоем одна полоса. На ул. Жукова также ведутся работы по фрезерованию.

Помимо этого продолжается и ямочный ремонт. За прошедший месяц дорожные службы обновили покрытие на семи тысячах квадратных метров дорог.




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