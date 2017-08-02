Инцидент, о котором говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области, произошел 29 июля в одном из торгово-развлекательных центров города.
«Согласно предварительным данным, девочка спускалась по эскалатору вместе с родителями, - сообщает ведомство. - Однако, в нарушение правил эксплуатации эскалатора, ребенок шел позади родителей самостоятельно, то есть, находился без присмотра. В какой-то момент девочка упала, и ее рука попала между ступенями». Ребенка доставили в больницу, где был поставлен диагноз: «ампутация пятого пальца левой руки, повреждение мягких тканей четвертого пальца».
По факту случившегося начата доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято на основании ее результатов.
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