В четверг, 9 февраля, примерно в 18:40 в одной из квартир по бульвару Космонавтов потребовалась помощь девочке, которую за лицо укусила собака, сообщили Волга Ньюс в в оперативных службах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.