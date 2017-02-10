В четверг, 9 февраля, примерно в 18:40 в одной из квартир по бульвару Космонавтов потребовалась помощь девочке, которую за лицо укусила собака, сообщили Волга Ньюс в в оперативных службах.
Для пострадавшей была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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